Grčki teniser Stefanos Cicipas uspešno je započeo Masters u Madridu, gde je u prvom kolu savladao Amerikanca Patrika Kipsona sa 3:6. 7:6, 7:6, koji je 90. na ATP listi.

Bila je to prava drama i golgota kroz koju je morao da prođe Grk, koji je izgubio prvi set sa 6:3, a onda je naredna dva dobio u tajbrejku.

Drugi tajbrejk je bio posebno dramatičan, jer je Cicipas vodio sa 5:0, a onda dozvolio da se rival vrati na 5:5, ali je na kraju ipak uspeo da osvoji set i izjednači, a kasnije da i u trećem setu posle tajbrejka dođe do pobede.

Meč je bio veoma napet, a Cicipas je u jednom momentu je Grk ušao u raspravu sa srpskom sudijom Marijanom Veljović, koja mu je dala upozorenje zbog prekoračenja vremena.

Cicipas će u narednom kolu igrati protiv Aleksandera Bublika, osmog nosioca i nema sumnje da nas čeka veliki duel, jer su oba tenisera izuzetno temperamentna.

Zanimljivo, Cicipas je u Madrid došao sa novom devojkom, koju je posle meča poljubio, a to je zabeleženo i kamerama na kraju duela dok je napuštao teren.