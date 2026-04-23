Košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je povredio koleno u meču protiv Barselone, prenose domaći mediji.

Povratak košarkaša Crvene zvezde iz Barselone doneo je zabrinutost zbog stanja jednog od ključnih igrača – plejmejkera Kodija Miler-Mekintajera, koji je na aerodromu primećen na štakama.

Ipak, prve informacije iz kluba sugerišu da razlog za veće brige nema. Prema saznanjima "Sport kluba", američki organizator igre je tokom meča u Kataloniji doživeo lakšu povredu kolena, što je i bilo primetno u drugom poluvremenu utakmice.

Plan je da igrač bude podvrgnut snimanju preventivno, kako bi se dobila potpuna slika stanja, ali se u ovom trenutku ne očekuje duža pauza van terena.

Nakon povratka iz Barselone, ekipa je dobila dva dana odmora, što dodatno ide u prilog oporavku i eventualnom povratku u puni trenažni proces bez većih posledica po nastavak sezone. Crveno-beli imaju dovoljno vremena i za pripremu za završnicu regionalnog takmičenja, uključujući plej-of ABA lige.

Miler-Mekintajer je ove sezone jedan od najopterećenijih igrača u Evroligi, sa prosekom od 31 minuta po meču na čak 39 utakmica, što dodatno govori o njegovoj važnosti u sistemu tima.