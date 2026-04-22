Ako je verovati pisanju grčkih medija, plejmejker Crvene zvezde, Kodi Miler Mekintajer će po svemu sudeći potpisati ugovor sa grčkim velikanom - Olimpijakosom.

Kako prenosi grčki Sport 24, dogovor između Mekintajera i Olimpijakosa je sve bliži, a i takođe, postoji velika želja tima iz Pireja da u svoje redove dovede Kodija.

Ali, zamena već sada stiže ako je verovati navodima portala "BasketNews", Kris Džons je glavni kandidat da zameni Kodija na poziciji "keca" u Crvenoj zvezdi.

Kris Džouns je do Evrolige stigao sporednim putem. Posle koledža je igrao u Mongoliji, Bazeli, Belgiji, pa je preko Burse stigao do Makabija gde je prvi put zaigrao u Evroligi. Zatim je u Asvelu zablistao u duetu sa Elijem Okobom, a ove sezone deli minutažu sa Vasilijem Micićem u Hapoelu. Između toga je bio sjajan i u Valensiji u kojoj je proveo tri sezone.

Iako je imao 9,5 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skok u proseku ovaj 188 centimetara visok plejmejker nije u planovima izraelskog tima za narednu sezonu. Ako dođe u Crvenu zvezdu, videćemo ko će mu biti konkurencija na mestu organizatora igre.