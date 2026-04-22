Ovu činjenicu podržava izostanak Karlosa Alkarasa i Novaka Đokovića, a Italijan je prokomentarisao to uz opasku da se dosta toga menja sa njihovim preskakanjem takmičenja u Španiji.

- Kada njih dvojice nisu u žrebu, situacija je unikatna. Delimo mnoge turnire, ali ako bi trebalo da igram sa Karlosom, to može biti samo u finalu. Put do finala je jako dug, svašta se može desiti - rekao je Siner.

On je zatim komentarisao aktuelnu situaciju u žrebu gde će se u drugom kolu sastati sa Benžamanom Bonzijem ili Tituanom Drožeom.

- U isto vreme, uvek gledam dan po dan, mnogo je izazova preda mnom. Startujem protiv kvalifikanta, to mi je prvi me, a ko god bude, sigurno već ima u rukama nekoliko mečeva. Moraću da zaključim kako da igram na ovoj podlozi u Madridu - zaključio je Siner.

Italijanski predstavnik se slikao sa Novakom i Karlosom na dodeli Laureusa u Madridu, ali će jedini pokušati u ovom gradu da dođe do titule.

To bi mu bila peta Masters titula u nizu, što niko nikada nije uspeo u istoriji.