Bivši košarkaš Crvene zvezde i naše reprezentacije Igor Rakočević izneo je na svoje viđenje sezone crveno-belih koje prenosimo u celosti.

– Obzirom na to da me je na desetine novinara zvalo i pitalo kako komentarisem rezultat KK Crvena zvezda u Evroligi, napisaću svoj komentar ovde, da ne bi došlo do izvlačenja iz konteksta. Trenutna Evroliga je bez ruskih timova od kojih bi 2 sigurno bila u vrhu, dobar deo sezone raspadali su se Panatinaikos i AS Monako a Partizan je imao velike probleme sa igračima. Makabi vec dugo nema domaći teren koji je uvek bio velika prednost te ekipe a Dubai je bio poremećen ratom i preseljen u sred sezone (i Hapoel sa sličnom situacijom). Sve je to stvorilo ‘pogodan’ ambijent koji je MORAO da se iskoristi za lakše ostvarivanje rezultata i pitanje je da li će se u budućnosti pojaviti slična prilika. Ako na to dodamo da je klub imao najveci budžet u svojoj istoriji, roster od dvadesetak odličnih igrača od kojih su neki potpisani da bi kasnije bili pušteni ili da jednostavno ne bi igrali, i činjenicu da je klub imao prepunu halu i najbolju podršku sa tribina u Evropi, ova sezona u Evroligi je neuspeh. U nekim momentima sezone, izgledalo je dobro, naroćito u odbrani, ekipa se 2 puta digla ‘iz pepela’, postojala je šansa da se napravi rezultat ali opet utakmice protiv Reala i Barselone su bile, pokazalo se na terenu, bez ikakvih izgleda za pobedu i to je realnost. Igrači poput Nvore(doduše sa slabom odbranom), Mekintajera, Izundua i Batlera(izuzetno talentovan) su imali odlične sezone. Ipak, veliki klubovi tempiraju formu za najbitnije utakmice, što su Real, Panathinaikos i Barselona i pokazali. Veliki klubovi imaju jasan koncept i dovoljno potrebnog košarkaškog znanja.

I da, ponoviću ono u šta duboko verujem – srpski timovi moraju imati okosnicu koju čine domaći igraci, od barem par igrača koji imaju primetnu ulogu u timu. To je, neko će reci, možda lakše napisati nego sprovesti u delo ali ako ništa, to treba makar da bude jedan od ciljeva - napisao je Rakočević na mreži "X".