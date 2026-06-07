Srpski reprezentativac, Dejan Davidovac, dogovorio je nastavak saradnje sa Crvenom zvezdom.

Suviše je toga Dejan Davidovac dobrog uradio za Crvenu zvezdu od momenta kada je kročio na Mali Kalemegdan, da bi se dve strane tako lako rastale.

Kako prenosi "Meridian sport", Davidovac će i dalje nastaviti da igra u crveno-belom dresu.

Reprezentativac Srbije, osvajač srebra na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronze na Olimpijskim igrama 2024,

sa Zvezdom je potpisao novi ugovor 2015. godine i prve sezone je proveo na kaljenju u FMP-u.

Nekadašnji igrač Proletera i Vršca, samo je jednu godinu igrao u inostranstvu, kao član CSKA, ali se vratio u njegov klub i nastavio sa osvajanjima.

Ima četiri titule ABA lige, a poslednji put, 2024. godine, bio je i MVP finala.

Takođe, ima pet šampionata Srbije i četiri Kupa, jedan Superkup.