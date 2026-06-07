Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć po našem vremenu odigrala je poslednji meč pred Svetsko prvenstvo koje naredne sedmice počinje u SAD, Meksiku i Kanadi.

Sa selekcijom Paname odigrali su 1:1, tako da se nadaju da će na otvaranju sa Kanadom rezultat biti i povoljniji.

Ogroman broj navijača bio je prisutan na stadionu u Sent Luisu, većinom ljudi iz Bosne i Hercegovine ili onih koji vuku poreklo iz ove zemlje.

Ono što je bilo jako potresno jeste i činjenica da su se navijači i ljudi iz Bosne i Hercegovine čak i na ovom mestu prisetili preranog gubitka Edina Avdića, legendarnog sportskog komentatora i sportskog novinara, koji nas je u sredu napustio u 48. godini.

Istakli su navijači transparent na jednoj od tribina sa imenom Edina Avdića i kratku poruku:

- Legende ne umiru. Edin Avdić - stajalo je u poruci navijača Bosne i Hercegovine.