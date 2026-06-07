Ide Kurasao na Mundijal kao nominalno jedna od najslabijih reprezentacija. Ipak, podigla se prašina oko reprezentacije koju vodi Dik Advokat. Dobrim delom je to, i zbog odlaska, a potom i povratka na klupu bivšeg selektora Srbije.

Pitanje je koliko su ove utakmice koje Kurasao igra pred Mundijal uopšte dostojne priprema za Svetsko prvenstvo. Odlučili su da im generalka pred Mundijal bude Aruba gde su rutinski slavili sa 4:0.

Moguće da su Advokatovi puleni želeli da se naoružaju samopouzdanjem pred Mundijal gde će se sastati sa Nemačkom, Obalom Slonovače i Ekvadorom.

Ako im je to bio cilj, verovatno su uspeli u toj nameri. Slavili su golovima Breneta, Antonisea, Komenensija i Bakunje.

Zanimljivo je to da je Brenet svojevremeno bio želja Zvezde kao rešenje na mestu desnog beka.