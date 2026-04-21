Novaku Đokoviću je pripala čast da zajedno sa Ajlin Gu bude voditelj Laureusa. Ovaj događaj je održan u Madridu i na njemu su se dodeljivale nagrade za najbolje sportiste u 2025. godini.

Prestižno priznanje je pripalo Karlosu Alkarazu koji je dobio nagradu za najboljeg sportistu sveta, a na ceremoniji su prisustvovale velike sportske zvezde, poput Janika Sinera.

Alkaraz nije krio dobro raspoloženje jer je dobio nagradu, a vrlo opušteni su bili i Đoković i Siner.

U jednom momentu je nastala istorijska fotografija, gde su Đoković, Siner i Alkaraz, gde su zajedno ćaskali, smejali su se.

Zaista sjajan trenutak, posebno kada se u obzir uzme veliko rivalstvo između njih trojice.

Inače, ove nedelje počinje Masters u Madridu, a Đoković i Alkaraz neće biti deo turnira pošto su morali da odustanu zbog povreda. Samim tim će Siner imati veliku šansu da osvoji titulu i u prestonici Španije, čime bi postao prvi igrač u istoriji tenisa koji je osvojio prva četiri Mastersa u sezoni.

Podsetimo, Alkaraz ima problem sa povredom zgloba desne ruke. Zbog toga je morao da se povuče sa turnira u Barseloni, ali i da otkaže Madrid. Ono što posebno brine njegove navijače jeste da je njegov nastup na Rolan Garosu pod znakom pitanja.