Postoji opasnost da bi Karlos Alkaraz mogao da propusti ovogodišnji Rolan Garos. Španski teniser ima problem sa povredom zgloba desne ruke zbog čega je morao da se povuče sa turnira u Barseloni, ali i da otkaže učešće na Mastersu u Madridu.

Zbog toga je njegov nastup na drugom grend slemu sezone i dalje pod znakom pitanja, a sada je o toj situaciji govorio njegov veliki rival Janik Siner.

- Prolazi kroz jako teške momente. Nadamo se da ćemo da ga vidimo uskoro na terenu, možda već u Rimu - rekao je Siner u razgovoru za italijanske medije, pa dodao:

- Kao takmičar, nadam se da će biti na Rolan Garosu. Kada želite da osvojite, želite da pobedite najbolje, a on je među njima - zaključio je Siner.