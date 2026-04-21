Novak Đoković i Rafael Nadal su imali najveće rivalstvo u istoriji tenisa. Srpski i španski teniser su vodili velike bitke godinama i gurali jedan drugog do krajnjih granica.

Van njega nisu prijatelji, ali je uglavnom postojalo poštovanje između njih dvojice. Međutim, postoji jedan detalj koji će zauvek biti upamćen kada je u pitanju njihov odnos.

Kada je Novak proživljavao torturu u Australiji zbog toga što nije bio vakcinisan, kada su ga držali u hotelu za migrante, a zatim i sramno deportovali, Španac nije uputio nijednu reč podrške najboljem teniseru svih vremena.

Naprotiv, Nadal je koristio svaku priliku da sramno priča o Đokoviću.

- Ne znam... Naravno da to što se dešava nije dobro ni za koga. Ali, ne mogu da imam jasnu sliku o tome jer nemam sve detalje, najiskrenije kažem. Čini se kao teška situacija, ali na kraju dana sve što mogu da kažem da svi prolazimo kroz veoma izazovna vremena, mnoge porodice su propatile poslednje dve godine tokom pandemije. Naravno da ljudi koji žive u Australiji postaju frustrirani sa ovim slučajem jer su prošli kroz 'lokdaun' i mnogi nisu uspeli ni da se vrate kući. Iz moje perspektive, sve što mogu da kažem je da verujem medicini i onima koji kažu da se vakcinišemo. To je moja perspektiva. Prošao sam kroz situaciju sa korona virusom, vakcinisao se, ako to uradiš - ti nemaš problem da igraš ovde - rekao je tada Rafael Nadal na burnoj konferenciji za medije.

Nastavio je u istom tonu:

- Jedina stvar koja je ovde jasna je da ako si vakcinisan, možeš da igraš na Australijan openu i svuda drugde. Svet je mnogo propato da se ne bismo pridržavali pravila - dodao je Nadal koji je bio u velikoj grupi igrača koji tada na Australijan openu nisu stali uz Đokovića.

Donekle, može da se razume Nadalov stav, međutim na dodatno pitanje da li sažaljeva Đokovića zbog situacije u kojoj se nalazi - a podsetimo da je bukvalno priveden na aerodromu i držan u hotelu za migrante - "Bik sa Majorke" je rekao da nema mišljenje na tu temu. Ali ga je ipak dao...

- Da je hteo, mogao je da igra u Australiji bez problema. Prošao je kroz još jednu... Uh, napravio je sam odluku i svi snosimo posledice za svoje odluke, što na kraju nosi nekad konsekvence. Naravno, ne sviđa mi se ta situacija koja se dešava. Na neki način mi ga je žao, ali istovremeno, znao je uslove za dolazak pre nekoliko meseci i sam je tako odlučio - zaključak je bio koji je doneo Rafael Nadal, koji je kasnije i osvojio titulu u Melburnu.

Od tada je prošlo više od četiri godine, ali Novak nikada javno nije komentarisao izjavu Španca. Ipak, jasno je da mu ovo nikada neće zaboraviti.