Fudbalska reprezentacija Srbije ipak neće igrati protiv reprezentacije Argentine u predstojećem reprezentativnom ciklusu.

Umesto meča sa Argentinom koji je bio planiran, Srbija će igrati 31. maja meč protiv selekcije Zelenortskih Ostrva, koja će se takođe naći među učesnicima sledećeg Svetskog prvenstva.

Bilo je više opcija u opticaju, ali je na kraju odluka pala na egzotičnog rivala.

Planirani duel sa Argentinom otpao je zbog komplikovane logistike i zahtevnog putovanja do Montgomerija u američkoj saveznoj državi Alabama.

Fokus će zato biti na utakmici protiv Meksika, koja je zakazana za 4. jun u Toluki, gde će Srbija imati najteži test u ovom terminu protiv jednog od domaćina šampionata.

Takođe, razmatrala se i opcija gostovanja Egiptu u Kairu, ali je ipak procenjeno da je u organizacionom smislu lakše da se meč odigra u Evropi, pre puta u Meksiko.

Zbog toga je izbor pao na duel sa Zelenortskim Ostrvima, koji će najverovatnije biti odigran u Lisabonu.

Podsećanja radi, "orlovi" su u prethodnom okupljanju poraženi od Španije u Viljarealu rezultatom 3:0, dok su u Bačkoj Topoli savladali Saudijsku Arabiju sa 2:1.