Ceremonija dodele nagrada Laureus je počela i po treći put se održava u Madridu, a prvi put u istoriji će voditelji biti sportisti.

Ta čast je pripala Novaku Đokoviću. Najbolji teniser svih vremena je odustao od Mastersa u Madridu, ali se njegov dolazak u glavni grad Španije isplatio jer je dobio istorijsku ulogu. Sa njim u paru će biti po mnogima najlepša sportistkinja sveta, Ajlin Gu.

Reč je o jednoj od najboljih skijašica na svetu u svojoj kategoriji.

Ajlin Gu je rođena u San Francisku, ali takmiči se pod zastavom Kine. Najuspešnija je fristajl skijašica u istoriji Zimskih olimpijskih igara, a na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) 2026. u Milanu i Kortini, Gu je osvojila zlato u ženskom halfpajpu, kao i još dve srebrne medalje u big-eru i slopstajlu, postavivši olimpijski rekord po broju medalja u fristajl skijanju i nadmašivši sve prethodne takmičare, bez obzira na pol.