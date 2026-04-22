U Madridu je održana ceremonija dodele prestižnih nagrada Laureus, a ona je otišla u ruke Karlosu Alkarasu i Arini Sabalenki.

Đoković je ovu nagradu za najboljeg sportistu sveta osvajao čak pet puta, a sada je na ovom događaju imao potpuno novu ulogu, bio je voditelj, zajedno sa prelepom Kineskinjom Ajlin Gu.

Ona je skijašica koja se takmiči u disciplini slobodno skijanje, a u toj ulozi su se njih dvoje fenomelno snašli.

Ajlin je odlučila da za Zimske olimpijske igre "izda" Ameriku gde je i odrasla i da brani boje matične zemlje Kine.

Tokom ceremonije je za Novaka rekla da je najbolji svih vremena, a jedan detalj je svima promakao.

Naime, najlepša Kineskinja na svetu, što je nepisana titula koju Ajlin nosi, spremila je govor na engleskom, španskom i kineskom, a onda je Đoković odlučio da se okuša na isti način i progovorio kineski, ne prvi put u karijeri. Svi se sećamo turnira na tlu Kine, ali i jedne situacije kada je Olga Danilović ostala zaprepašćena.

- Drago mi je da te upoznajem, lepotice - rekao je Novak Đoković na kineskom, na zaprepašćenje Ajlin Gu, koja je prasnula u smeh.

- Izvinjavam se za svoj akcenat, to je pekinški akcenat - rekao je Nole, a Gu je doviknula da je sve zvučalo "tako dobro".

Dve glavne nagrade na Laureusu pripale su Karlosu Alkarasu i Arini Sabalenki. I sama Ajlin Gu je svojevremeno bila dobitnica u kategoriji akcionih sportova. Ona je osvajačica po tri zlatne i srebrne medalje na Zimskim olimpijskim igrama, a ima samo 22 godine.