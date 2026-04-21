Ovogodišnji "Laureus" bio je više nego zanimljiv... Novak Đoković je bio voditelj programa, ali... Nekako je Srbin ostao u drugom planu. Razlog? Prelepa Ajlin Gu, jedna od najlepših žena današnjice stajala je rame uz rame sa tenikom legendom.

Zasenila je sve lepotom, a preko noći njena popularnost je još skočila i pored velikih sportskih uspeha od ranije.

Ajlin ima zanimljivu priču, rođena je u San Francisku, ali nastupa za Kinu, u skijanju je urdila baš mnogo toga. Počela je da skija kao mala i brzo postala vrhunski talenat, poznata je i po teškim trikovima. Osim sporta, bavi se i modelingom i studira na Stanfordu.

Na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) 2026. u Milanu i Kortini, Gu je osvojila zlato u ženskom halfpajpu, kao i još dve srebrne medalje u big-eru i slopstajlu, postavivši olimpijski rekord po broju medalja u fristajl skijanju i nadmašivši sve prethodne takmičare, bez obzira na pol.

U toku ZOI u Milanu i Kortini, Gu je imala i jedan zanimljiv verbalni okršaj sa novinarom, koga je morala da podseti da je najuspešnija u svom sportu u istoriji.

Izvela je i jednu šalu sa Novakom, i to je uspela da kupi publiku i pokaže koliko je spontana.

Ajlin je tokom cele večeri sijala, a komentari su se samo nizali.

-Zbog nje je i GOAT Novak pao u drugi plan - pisalo je na društvenim mrežama. Ajlin je tako pokazala da nije samo dobra skijašica već i devojka koja može sve. Sjajno...

Ajlin je govorila i o Đokoviću.

-Onj e dobar prijatelj i neko na koga se dugo ugledam. Od njega sam tražila savete i neko je od koga mogu mnogo da naučim - rekla je Ajlin.