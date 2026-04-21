Beloruska teniserka Arina Sabalenka bila je jedna od glavnih zvezda večeri na dodeli nagrada "Laureus World Sports Awards", gde je osvojila priznanje za najbolju sportistkinju godine.
Na ceremoniji se pojavio i Novak Đoković, koji je tradicionalno u centru pažnje, ali je ovog puta Sabalenka privukla veliki deo interesovanja medija i publike.
Nagrada za izuzetnu sezonu
Sabalenka je priznanje osvojila zahvaljujući impresivnim rezultatima u prethodnoj sezoni, tokom koje je:
-osvojila više WTA titula
-ostvarila vrhunske rezultate na Grand Slam turnirima
-učvrstila status jedne od najboljih teniserki sveta
-Ova nagrada predstavlja jedno od najvažnijih individualnih priznanja u sportu i dodatno potvrđuje njen kontinuitet na najvišem nivou.
Elegancija i utisak na crvenom tepihu
Osim sportskih uspeha, Sabalenka je privukla pažnju i svojim izgledom na događaju. Pojavila se u elegantnoj večernjoj haljini, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i u medijima.
Fotografije sa ceremonije brzo su postale viralne, a mnogi su komentarisali da je bila jedna od najzapaženijih ličnosti večeri.
Đoković među elitom svetskog sporta
Iako ovog puta nije bio u prvom planu kada je reč o medijskoj pažnji, Novak Đoković je i dalje jedna od ključnih figura svetskog sporta i redovan gost Laureus ceremonije. Njegovo prisustvo dodatno potvrđuje značaj događaja koji okuplja najbolje sportiste planete iz različitih disciplina.
Dodela Laureus nagrada predstavlja presek najvažnijih sportskih dostignuća u godini, a uspeh Arine Sabalenke to pokazuje.
