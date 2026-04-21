Beloruska teniserka Arina Sabalenka bila je jedna od glavnih zvezda večeri na dodeli nagrada "Laureus World Sports Awards", gde je osvojila priznanje za najbolju sportistkinju godine.

Na ceremoniji se pojavio i Novak Đoković, koji je tradicionalno u centru pažnje, ali je ovog puta Sabalenka privukla veliki deo interesovanja medija i publike.

Nagrada za izuzetnu sezonu

Sabalenka je priznanje osvojila zahvaljujući impresivnim rezultatima u prethodnoj sezoni, tokom koje je:

-osvojila više WTA titula

-ostvarila vrhunske rezultate na Grand Slam turnirima

-učvrstila status jedne od najboljih teniserki sveta

-Ova nagrada predstavlja jedno od najvažnijih individualnih priznanja u sportu i dodatno potvrđuje njen kontinuitet na najvišem nivou.

Elegancija i utisak na crvenom tepihu

Osim sportskih uspeha, Sabalenka je privukla pažnju i svojim izgledom na događaju. Pojavila se u elegantnoj večernjoj haljini, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i u medijima.

Fotografije sa ceremonije brzo su postale viralne, a mnogi su komentarisali da je bila jedna od najzapaženijih ličnosti večeri.

Đoković među elitom svetskog sporta

Iako ovog puta nije bio u prvom planu kada je reč o medijskoj pažnji, Novak Đoković je i dalje jedna od ključnih figura svetskog sporta i redovan gost Laureus ceremonije. Njegovo prisustvo dodatno potvrđuje značaj događaja koji okuplja najbolje sportiste planete iz različitih disciplina.

Dodela Laureus nagrada predstavlja presek najvažnijih sportskih dostignuća u godini, a uspeh Arine Sabalenke to pokazuje.