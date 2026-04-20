Karlos Alkaraz je dobitnik nagrade Laureus za najboljeg sportistu u 2025. godini.

Španski teniser je dobio prestižno priznanje u konkurenciji njegovog rivala Janika Sinera, zatim fudbalera Usmana Dembelea, atletičara Armanda Duplantisa, moto vozača Marka Markeza i bicikliste Tadeja Pogačara.

Alkaraz je prošle godine osvojio Rolan Garos i US open. Odigrao je 80 mečeva u singlu i pobedio je 71 put, dok je devet puta poražen.

Pored dve grend slem titule je trijumfovao u Roterdamu, Monte Karlu, Rimu, osvojio je Kvins Klab, Rolan Garos, Sinsinati, Ju Es Openi Tokio, dok je bio u fnialu Završnog mastersa.

Podsetimo, voditelj na ovom događaju je petostruki dobitnik ove nagrade, Novak Đoković.

Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler Barselone Lamin Jamal.

Nagradu "Povratak godine" dobio je britanski golfer Rori Meklroj. U najužoj konkurenciji za nagradu za "povratak godine" bili su američka teniserka Amanda Anisimova, kolumbijski biciklista Egan Bernal, britanski biciklista Simon Jets, atletičarka iz Jamajke Julimar Rohas i engleska fudbalerka Lija Vilijamson.

Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je fudbalski klub Pari Sen Žermen. U konkurenciji za tim godine bili su i ženska fudbalska reprezentacija Engleske, ženska reprezentacija Indije u kriketu, ekipa Meklaren u šampionatu Formule 1, košarkaški klub Oklahoma i golf reprezentacija Evrope.

Specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo je nekadašnjem nemačkom fudbaleru Toniju Krosu.

Nagradu "Sport za dobro" ponela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea.