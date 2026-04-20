Utakmica između Crvene zvezde i Partizana biće odigrana u nedelju, 26. aprila od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić".

- Svi navijači našeg kluba ulaznice mogu obezbediti od danas, putem onlajn prodaje. Karte za 179. večiti derbi su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, subotu od 10 do 16 sati, kao i na dan meča od 10 časova pa sve do početka duela - saopšteno je iz Crvene zvezde.

Cena ulaznice za meč sa Partizanom za severnu tribinu košta 600 dinara, a za istočnu 1.000. Karta za zapadnu tribinu iznosi 1.200 dinara, a za tribinu "Sinišu Mihajlović" - 2.500.