Rodžer Federer je tokom karijere bio sinonim za eleganciju i savršenstvo, ali se Marijana Enrikez sa tim ne slaže.

Argentinska novinarka i spisateljica otvoreno je priznala da nikada nije razumela fascinaciju oko Švajcarca.

- Razumem zašto ga ljudi cene, ali ne i tu ogromnu strast. Mene jednostavno ne uzbuđuje - rekla je Enrikez.

Kao razlog navodi njegov stil i pristup.

- Deluje previše pravilno, studiozno i predvidivo. Nedostaje mu nešto što bi me 'kupilo'.

Ipak, ističe da je ranija verzija Federera imala više šarma.

- Kada je bio mlađi i pomalo bezobrazan na terenu, tada mi je bio zanimljiviji.