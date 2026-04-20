Novak Đoković ima novu ulogu. Najbolji teniser svih vremena se pojavio na glamuroznom događaju (Laureus akademije), gde je otkrio da će ove godine imati specijalno zaduženje – biće jedan od domaćina večeri.

Iako je tokom karijere navikao na pritisak sa tribina, Đoković je sada priznao da oseća drugačiju dozu adrenalina.

U kratkom obraćanju medijima na crvenom tepihu, Nole je uz osmeh podelio svoje utiske:

- Ovo je jedan od mojih omiljenih događaja u godini, a ove godine ću biti domaćin, tako da je to potpuno nova uloga za mene. Malo sam nervozniji, ali znate, uzbudljivo je videti toliko poznatih lica, tako da se radujem tome - poručio je Đoković.