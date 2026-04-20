Košarkaši Denvera dočekuju Minesotu u drugoj utakmici plej-ofa. Nagetsi su u prvom susretu slavili na svom terenu rezultatom 116:105, a najzaslužniji za trijumf je bio ko drugi nego Nikola Jokić.

Srpski centar je zabeležio novi tripl-dabl, a pokušaće da nastavi u istom ritmu i u sledećem meču.

Ono što je dobra vest za navijače u Srbiji jeste da će ovu utakmicu moći da gledaju.

Naime, prvu utakmicu je prenosio Amazon, pa nisu smele televizije da prenose, dok je sada drugačiji slučaj. Utakmica je na programu od 4 sata i 30 minuta i možete je gledati na kanalu Arena sport 1 Premium.