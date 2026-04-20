Ne cvetaju ruže Karlosu Alkarazu u poslednje vreme. Španski teniser je najpre izgubio od Janika Sinera u finalu Monte Karla, čime je Italijanu prepustio prvo mesto na ATP listi, a onda se povukao usred turnira u Barseloni zbog povrede.

Današnja slika na Instagramu gde nosi longetu na desnoj ruci nagoveštava da povreda nije naivna, a čak se sumnja da bi Karlitos mogao da propusti Rolan Garos.

Španac je odustao od Mastersa u Madridu, a Felisijano Lopez, nekadašnji teniser, sada direktor turnira u glavnom gradu Španije je dao svoj sud o težini povrede.

- Imao sam tu povredu, ona je tipična u svetu tenisa, a mislim da mu je tetiva zgloba upaljena, nadam se ne i pokidana. Do Rolan Garosa je ostalo pet nedelja, ne znam koliki je stepen povrede, ali ja sam zbog toga bio van terena dva meseca. Jedva sam uspevao da držim reket u ruci. Rim mi deluje kao nemoguća misija za Karlosa, nadam se da će biti spreman za Rolan Garos - rekao je Lopez za "Estadio noče", a prenosi "Marka".