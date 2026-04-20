Marko Arnautović je letos stigao u Crvenu zvezdu kao najveće pojačanje. Austrijski reprezentativac je odlučio da poslednje godine karijere provede na "Marakani", a sada je otvorio dušu i govorio o teškim momentima kroz koje je prolazio.

On je u podkastu "Servus" otkrio je kako je sve izgledalo u periodu pandemije korona virusa, kada je igrao u Kini.

- Morao sam da prođem deset provera, pet testova krvi, i još toliko briseva nosa i usta. Potom sam dve nedelje bio u karantinu – bez prozora. Nisam imao peškire za dve nedelje. Vrlo male hrane sam dobijao. Bilo je užasno. Upao sam u tešku depresiju. Bilo je baš ozbiljno, i niko nije to znao - izjavio je Arnautović, pa dodao:

- Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno - plašim se tih stvari.

Arnautović je nakon Kine igrao u Bolonji i Interu, pre nego što je stigao u Zvezdu.