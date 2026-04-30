Status Erona Gordona za šestu utakmicu prve runde plej-ofa Denvera je neizvestan, rekao je trener Dejvid Adelman nakon laganog treninga — koji je opisao više kao taktičko uigravanje — u Target Centru u sredu.

Gordon je osetio zatezanje u levoj potkolenici nakon poraza u drugoj utakmici. Propustio je treću utakmicu. Igrao je u četvrtoj, ali se vidno mučio tokom 23 minuta na terenu. Ponovo je odsustvovao u petoj utakmici, u kojoj su Nagetsi pobedili sa 125:113 i ostali u trci. Zvanično je naveden kao neizvestan za šestu utakmicu, dok je Pejton Votson i dalje van stroja zbog povrede desne lože.

U međuvremenu, Timbervulvsi se prilagođavaju životu bez startne spoljne linije dok se pripremaju za svoju jedinu priliku da završe seriju kod kuće. Majk Konli i Ajo Dosunmu počeli su petu utakmicu, dok je Kris Finč pokušao da dobije minute od mladih bekova Terensa Šenona Džuniora i Džejlena Klarka sa klupe.

Ostaje da se vidi u kakvom će raspoloženju biti Nikola Jokić i da li će uspeti da smanji nervozu na ovom susretu.