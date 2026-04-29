Ako je verovati poznatom američkom novinarku Marku Štajnu, kreće totalni raspad u Koloradu.

- Kuda ide dalje? On neće proći Oklahomu u plej-ofu, pa ni San Antonio. I dalje se ne priča o tome šta će biti, delom i zbog toga kako je Denver završio sezonu, serijom od 12 vezanih pobeda. Oba tima ušla su u ovu seriju uz mnogo pompe, na oba tima se odnosi pitanje - šta će se dogoditi sa onim koji izgubi? Oba tima vide sebe kao kandidate za titulu, bilo to sa razlogom ili bila to iluzija. Ipak, oba tima tako gledaju na stvari i nijedan od tih timova neće izaći iz ove serije sposoban da i opravda to očekivanje. Minesota to neće moći zbog povreda, a Denver ide ka tome da tim bude apsolutno rasturen posle sezone.

Nastavio je u istom ritmu.

-Denveru je potreban atleticizam, potrebna im je i brzina, u teškoj su finansijskoj situaciji, Jokić čeka maksimalno produženje ugovora... Postoji nula nagoveštaja da Nikola Jokić želi da bude bilo gde drugde. Nikad nije odao ni najmanji znak da bi hteo da bude na nekom drugom mestu. Međutim, kada bi nam sada dao svoj iskreni komentar situacije, nema šanse da bi nam rekao da ovaj tim ide u pravom smeru još od osvajanja titule 2023. godine - kazao je Mark Štajn.

Dotakao se Štajn i Arona Gordona.

- Uzimo Gordona za primer, bio je spreman kao marinac posle osvajanja titule 2023, međutim, sada se toliko često povređuje da se postavlja pitanje kako ćeš ga trejdovati i da želiš. Isto je i sa Marejem, koji je konačno postao Ol-star, ali ima i ogromnu platu. Da li Denver želi da rastavi njega i Jokića, kada su zajedno osvojili titulu... Ipak, prerano je za priču o tome. Ponavljam, širom lige priča se samo o Pejtonu Votsonu iz Denvera, o ostalom manje.