Nervozan je Nikola Jokić, kačio se sa igračima Minesote. Baš zato se našao na udaru poznatog novinara Nika Rajta.

-Slušajte, neću ga ubiti za ovo, ali je loš gubitnik. Ako mu meč izmiče kontroli, onda kreće da flopuje i glumi što mi se ne sviđa. Kada mu serije izmiču iz ruku, onda zna da izgubi glavu. Setite se kada je udario Kamerona Pejna pre nego što su postali šampioni i gubili sa 3:0 - počeo je Rajt.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ovo što je uradio sa Džejdenom nije toliko loše, ali je imao taj potez. Stvari su otišle do tribina, nije bilo povreda ni suspenzija, što je dobra stvar.

Onda je Nik odlučio da citira neke novinare i stručne konsultante koji su pričali o srpskom igraču.

-Drago mi je što spominjete Lebrona. Svaki vrhunski igrač je imao najmanje jednu lošu plej-of seriju. Kada si ti favorit, kada je najbolji igrač rivala povređen, onda je drugačije. Mnogi vrhunski novinari su to rekli o Jokiću. Možda je najbolji ofanzivni igrač i kada, najbolji ofanzivni igrač od Majkla Džordana, jedan od najboljih 10 ikada, kao Džordan i Medžik. Sten Van Gandi ga je čak nazvao i mogućim najboljim košarkašem svih vremena - zaključio je Rajt.