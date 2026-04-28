Nikola Jokić je pobedio, a onda...

Velike su šanse da u rosteru Nagetsa nećemo gledati Erona Gordona i Pejtona Votsona. Naime, trener Denvera Dejvid Adelman izjavio je, prema rečima novinara ESPN-a Entonija Slatera, da "nema pojma" da li će pomenuti dvojac nastupiti u šestoj utakmici.

Takođe, prema najavama pomenutog izvora, rečeno je da će se Nagetsi spremati za utakmicu kao da će je igrati bez Gordona i Votsona.

Sve ovo bi mogli da iskoriste Spenser Džons i Kameron Džonson, koji su u petoj utakmici dobili veću minutažu i iskoristili su je dosta produktivno. Pogotovo prvi pomenuti. Džons je imao 20 poena i tri skoka, uz odličan šut iz igre - 11/14, od čega 4/5 za tri.

Ostaje da se vidi i ko će igrati za Minesotu, jer i oni imaju mnogo problema sa povredama.