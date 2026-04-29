Bivši predsednik Partizana Dragan Đurić govorio je o krahu tima iz Humske...

-Partizan je dotakao dno, otišao i ispod dna. Ovo je katastrofa na šta liči taj tim. Pa ti igrači nemaju kvalitet ni za Teleoptik, a kamoli za Partizan. Nemam ništa protiv ovog trenera (Srđana Blagojevića), ali i njegova je odgovornost. Ekipa mu je pala - izjavio je Đurić.

Posebno ga je iznervirala ocena igre pojedinih fudbalera, među kojima je bio i Sebastijan Polter.

-Posebna je priča to što je on bio najborbeniji, ali da pišete da je bio najbolji? Pa što nije dao gol? Valjda napadač treba da daje golove, a ne da čuva loptu. Aleksandar Mitrović i Kleo su davali golove u derbijima. I Polter i onaj mali Bogdan Kostić su morali da iskoriste šanse.“

Osvrnuo se i na učinak mladih igrača i potrebu za ozbiljnim promenama u timu.

-Potrebno je da se potpuno rekonstruiše tim. Da se dovedu novi igrači i da im se priključe par kvalitetnih iskusnih. Saša Zdjelar je dobar momak, nije igrao. Onaj Mitrović se nije video. Zašto nije igrao Natho makar poluvreme? Takav igrač je morao da bude na terenu. Ali, očigledno da trener ne može da motiviše ekipu, deluju raspušteno - zaključio je Dragan Đurić.