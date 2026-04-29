Novak Đoković je otišao u Atinu.

On je u utorak sparingovao sa mladom nadom grčkog tenisa Rafaleom Pagonisom, dok se čeka njegova odluka o narednom turniru.

Po svemu sudeći, gledaćemo ga tek na Rolan Garosu, pošto je do Mastersa u Rimu ostalo još malo vremena jer turnir startuje 6. maja.

Najbolji teniser u istoriji će po svemu sudeći sezonu na šljaci početi na Rolan Garosu. Do sada je odigrao samo dva turnira od starta godine, Australijan Open i Indijan Vels, dok je zbog povrede morao da propusti Masterse u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.

Na dodeli "Laureus" je najavio da će za Rolan Garos biti spreman, ali da je Rim i dalje pod znakom pitanja.

Ostaje da se vidi kakva će odluka biti i šta je sledeće za Novaka.