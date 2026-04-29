Par vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za avgust.

Podsetimo, Luka je početkom godine potvrdio raskid sa dugogodišnjom partnerkom, a javno je poručio i šta su mu prioriteti.

- Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Sve što radim, radim za njihovu sreću - rekao je on tada.

Kada će se Luka Dončić oporaviti od povrede i vratiti na teren, ostaje da se vidi. Trener Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru.

- Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je Redik.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gde je imao posebne tretmani za što brži oporavak.