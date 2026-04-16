Prema informacijama novinara Šemsa Čarnije, odluka znači da će Dončić i Kaningem ispunjavati uslove za individualna priznanja uprkos ranijim sumnjama da zbog određenih okolnosti neće moći da uđu u izbor.

Ovo se dešava nakon što su oba igrača podnela zahtev kroz proceduru za posebne slučajeve, koja omogućava razmatranje specifičnih situacija koje utiču na standardne kriterijume za nagrade.

Njih dvojica su uspešno osporili pravilo o minimumu od 65 odigranih utakmica, čime su zadržali pravo da budu razmatrani za individualna priznanja.

Sa druge strane, zvezda Minesote Entoni Edvards takođe je podneo žalbu zbog problema sa povredama tokom sezone, ali je njegov zahtev odbijen od strane nezavisnog arbitra.

Dončić je tokom sezone propustio dve utakmice zbog rođenja svog drugog deteta u decembru, a potom i dodatnih 11 mečeva zbog povreda, uključujući i završnicu regularnog dela sezone.

Kaningem je sredinom marta doživeo kolaps pluća, zbog čega je bio van terena 11 utakmica, pre nego što se vratio u tim 8. aprila.