Fudbalski svet je potresla ogromna tragedija. Čuveni austrijski golman Aleksander Maninger je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći. Od njega se opraštaju bivši saigrači, a sada je to učinio i legendarni Đanluiđi Bufon.

Njih dvojica su svojevremeno delili svlačionicu u Juventusu, a Bufon se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

- Dragi Aleks, svaka reč je suvišna. Svaka suza bila bi samo još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se uvek divio. Odabrao si da ostaneš nezavisan od zavisnosti sveta fudbala, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima: zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, porodici. To je bilo tvoje uverenje. U svetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerizmom i lakom zaradom, ti si uvek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga ko zna šta želi.

- Imao si snage da se udaljiš od svega toga i gledaš nas s tim svojim pomalo ironičnim osmehom, kao da kažeš: „Svi ste vi ludi, mene nikada nećete imati.“ Nadam se, štaviše, siguran sam, da ćeš odozgo nastaviti da vodiš svoju prelepu decu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru - napisao je Điđi Bufon.

Maninger je u Juventusu branio od 2008. do 2012. godine, a u karijeri je još nastupao za Arsenal, Fiorentinu, Espanjol, Torino, Bolonju, Salcburg, Sijenu, Udineze, Augzburg i Liverpul.