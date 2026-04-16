Prelaz preko pruge nije bio obezbeđen kako je trebalo, rampa ne postoji, ali je postojao znak "stop" da upozori vozače da se, ipak, prelazi preko pruge.

„Salzburger Nachrichten“ piše da je bivši golman velikih klubova poput Juventusa, Arsenala i Liverpula izgubio život usled silovitog udarca lokomotive u njegov automobil.

Auto je odbačen više desetina metara, a Maninger ostao zaglavljen u vozilu. Hitne službe su brzo stigle na mesto nesreće i odmah započele reanimaciju, ali uprkos svim naporima, nije mu bilo spasa. Prema navodima austrijskog medija, Maninger je bio sam u automobilu, dok u vozu, u kojem je bilo oko 25 putnika i mašinovođa, nije bilo povređenih.

Nesreća se dogodila na malom, neobezbeđenom pružnom prelazu, koji je bio označen znakom „stop“. Okolnosti sudara se i dalje istražuju, a tužilaštvo je uključilo i saobraćajnog veštaka.

Posebno potresan detalj je da je Maninger bio strastveni ribolovac i da je tog jutra krenuo ka obližnjim ribnjacima.

Na terenu je intervenisalo dvadesetak vatrogasaca, kao i hitna pomoć sa helikopterom, dok je železnički saobraćaj bio obustavljen nekoliko sati.