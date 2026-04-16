Rolan Garos je objavio da je značajno povećao nagradni fond, a posebno će biti zadovoljni kvalifikanti i učesnici prvih nekoliko rundi.

Ukupan nagradni fond za ovogodišnje izdanje drugog grend slema u sezoni iznosi 61.723 miliona evra, što je povećanje od 9,53% u odnosu na prošlu godinu. Turnir je odlučio da "pojača" kvalifikacione runde, kako bi pomogao igračima kojima je to najpotrebnije da finansiraju sezonu.

Ukupan nagradni fond za kvalifikacioni događaj povećan je za 12,9%. Nagradni fond za glavni žreb povećan je za 10,1% u poređenju sa 2025. godinom.

U prva tri kola pojedinačnog žreba uračunato je povećanje između 11,11 i 11,54%, dok u ostalim kolima glavnog žreba iznosi između 6,82 i 9,80% u poređenju sa 2025. godinom.