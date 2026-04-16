Rolan Garos je objavio da je značajno povećao nagradni fond, a posebno će biti zadovoljni kvalifikanti i učesnici prvih nekoliko rundi.
Ukupan nagradni fond za ovogodišnje izdanje drugog grend slema u sezoni iznosi 61.723 miliona evra, što je povećanje od 9,53% u odnosu na prošlu godinu. Turnir je odlučio da "pojača" kvalifikacione runde, kako bi pomogao igračima kojima je to najpotrebnije da finansiraju sezonu.
Ukupan nagradni fond za kvalifikacioni događaj povećan je za 12,9%. Nagradni fond za glavni žreb povećan je za 10,1% u poređenju sa 2025. godinom.
U prva tri kola pojedinačnog žreba uračunato je povećanje između 11,11 i 11,54%, dok u ostalim kolima glavnog žreba iznosi između 6,82 i 9,80% u poređenju sa 2025. godinom.
Što se tiče nagradnog fonda za dublove (žene, muškarci i mešovito), on je povećan za 3,90% u poređenju sa prošlom godinom. Na kraju, nagradni fond za takmičenje u u invalidskim kolicima i kvadovima iznosi 1.018.500 evra, što predstavlja povećanje od 14,55%.
Podsetimo, titulu u muškoj konkurenciji brani Karlos Alkaraz, a u ženskoj Koko Gof.
Ovom promenom će posebno biti zadovoljan Novak Đoković. Najbolji teniser svih vremena se preko organizacije PTPA borio da nagrade budu veće, a posebno se zalagao za bolji status nižerangiranih tenisera. Ipak, u januaru 2026. godine je izašao iz organizacije koju je osnovao sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom uz obrazloženje da se njegovi principi više ne podudaraju sa smerom u kojem se PTPA kreće.
