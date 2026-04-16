Adrijano Panata, bivši teniser, govorio je o mentalnoj snazi igrača...

-Mentalno, Janik je uvek sto posto. Karlos nije skoro nikada. On uvek ima psihološke oscilacije koje Siner nema i to skupo plaća - ističe za „Korijere delo sport“.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ako pogledamo udarce, Janik ima bolji bekhend, mnogo bolji od Karlosa. Servis mu je u Monaku bio nešto bolji. Karlos je bolji na mreži, ima i mnogo bolji drop šot, bolje se i kreće. Ali kako je onda Siner pobedio? Zato što je mentalno jači. U drugom setu ga je psihološki potpuno slomio. Bilo je kao da Siner sedi u stolici i odatle gleda finale.

A, onda je rekao jednu veliku glupost.

- Za mene je Janik psihološki jači i od Đokovića, jer Nole ponekad lomi rekete. Zajedno sa Borgom najjači je u istoriji. Nadal je bio psihološki veoma jak, ali je postajao nervozan kada je situacija postajala teška. Siner deluje potpuno flegmatično i nikad se ne uznemiri.