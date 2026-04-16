Retko kada se dešava da neko zbog prijateljskih utakmica dobije otkaz, ali bi takva sudbina mogla da zadesi Erva Renara, selektora Saudijske Arabije.

Jedan od dželata za francuskog stručnjaka bi mogao da bude i Veljko Paunović, s obzirom na to da im je Srbija nanela jedan od dva poraza krajem marta.

To je navodno zabrinulo ljude iz FS Saudijske Arabije, premda postoji i druga strane koja podržava Renara i smatra da bi bilo neozbiljno otpustiti ga dva meseca pred Mundijal.

Problem u poraz od Srbije rezultatom 2:1, je činjenica i da je Egipat potpuno nadigrao Saudijsku Arabiju i slavio sa 4:0. To je definitivno utakmica koja je maksimalno zabrinula ljude iz tamošnjeg saveza.

Več sada se Žorž Žezus, trener Al Nasra pominje kao potencijalna opcija, premda bi zaista bilo neozbiljno da sada otpuste selektora koji ih je odveo na Mundijal.