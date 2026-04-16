Ovog puta iz Humske su naciljali Lazara Maraša, koji nosi dres Dečića. Levi bek i mladi reprezentativac Crne Gore mogao bi da bude prvo, letnje pojačanje za crno-bele.

Kako saznaje "Dan", Maraš je na korak od prelaska u Partizan. "Načelan dogovor sa crno-belima je postignut i Maraš bi mogao da bude prvo letnje pojačanje Partizana", navodi se u tekstu.

Maraš je karijeru započeo u Podgorici, potom je obukao dres Dečića, a u ovoj sezoni jedan je od najboljih igrača tima. Dosad je Maraš odigrao 26 utakmica i postigao je jedan gol.

Ujedno, Maraš je standardni reprezentativac Crne Gore, a prošao je i sve mlađe selekcije ovog nacionalnog tima.

Kad su u pitanju crnogorski reprezentativci, oni su već neko vreme deo Partizana. U timu su trenutno Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić.