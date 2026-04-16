"Stara dama" ne odustaje od srpskog napadača, kojeg snažno podržava trener Lučano Spaleti, ali potpis više nije tako blizu kao što je delovalo pre Uskrsa.

Novi problem predstavlja i nedavna povreda Vlahovića, koji se povredio tokom zagrevanja pred meč Juventusa i Đenove 6. aprila, nakon što je već pauzirao tri i po meseca zbog operacije primicača u decembru.

To je dodatno usporilo njegov povratak na teren, ali i pregovore o produženju ugovora koji ističe krajem juna.

Vreme ističe – za oko 75 dana Vlahović bi mogao da postane slobodan igrač.

U Juventusu su prethodnih nedelja dobili signal da je Vlahović spreman da ostane i da razgovara o nastavku saradnje zajedno sa ocem Milošem, ali finansijski deo pregovora tek predstoji.

Srpski napadač već sada može da pregovara sa drugim klubovima. Juventus ostaje optimista, ali je svestan rizika – pre svega ponovnog interesovanja Milana.

U Milanu bi Vlahović ponovo sarađivao sa trenerom Masimilijanom Alegrijem, kod kojeg je imao jednu od najefikasnijih sezona u Juventusu (16 golova u 33 utakmice 2023/24).

U redovima "rosonera" dobio bi ključnu ulogu u napadu, što je dodatni motiv.