Gde je puklo, kad je sve bilo toliko uspešno?

-Čitao sam mnogo toga… Ljudi moraju da pišu, ali niko nije bio ni blizu da pogodi. Nema pravog razloga, pravi razlog je zasićenje. Ovo je bilo izuzetno teških pet godina, ljudi zaboravljaju koronu i da je on u jednom trenutku bio svetski negativac broj jedan zbog nevakcinisanja. Uvek smo bili u nekom međukoraku, neki ministar zabrani, ludilo s Australijom… Došlo je do zasićenja, do zamora materijala – i auto ide svako malo na tehnički… I on se umorio od mene, i ja sam se umorio od njega. Nisam mogao više da mu pomognem, ali napravili smo veliku stvar - rekao je Ivanišević tada za "Sport klub".

Nastavio je u istom ritmu.

-Nije do razlaza došlo sad u Americi, nije se to nikad ‘dogodilo’. Ako ću da budem najiskreniji, osetio sam još na US openu prošle godine. I meni je kao treneru Vimbldon baš teško pao, Alkaras je na kraju bio bolji i svaka mu čast, jedan ili dva poena su odlučili… Amerika je bila neverovatna, osvojeni Sinsinati i US open, i tu sam već osetio da je blizu kraj. Bilo je pitanje hoće li na kraju godine ili nekad ove godine… Možda je trebalo to da uradimo prošle godine, ali ja sam posle US opena operisao koleno, nije me bilo šest-sedam nedelja, vratio sam se za Torino, ali bio je već taj zamor materijala, i komunikacija…

Ključni razgovor dogodio se u Americi nakon što je Đoković šokantno eliminisan u ranoj fazi mastersa u Indijan Velsu.

-Dan posle (poraza od Nardija) smo seli i popričali. Ne ide pisanje poruka ili razgovor telefonom… Seli smo, smejali se, fino popričali, meni je bilo važno da mu kažem neke stvari, da mu kažem kako sam se osećao, i on je meni rekao. Prošli smo i dobro i loše, prošli smo ludila… Nije lako biti Novak Đoković, svi te traže, nešto žele, daju savete… Kada se ugase kamere, Novak je – dobar čovek. Ima veliko srce, hoće sve da primi u njega, a to nije toliko lako. Uvek sam bio spreman da poginem za njega, spreman da se borim sa celim svetom, nije bilo lako u tim trenucima (Australija 2022) biti njegov trener, gledali su nas kao gubavce… Jesi lepi svi rezultati koje smo postigli, ali najponosniji sam što smo bili tu za njega i što smo išli u rat protiv celog sveta, uspeli smo bar malo da mu pomognemo da to ludilo prođe.

Priča se i da Novak nije poslušao neke savete Hrvata oko kalendara i koje će turnire igrati u nekoliko navrata i na kraju je došlo do razlata...