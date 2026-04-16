Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Baskonije u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Prenos ovog meča je na kanalu "Arenasport Premium 2".

Partizan i Baskonija su još ranije izgubili sve šanse za plasman u plej-in i plej-of Evrolige. "Crno-beli" se nalaze na 16. mestu na tabeli sa 15 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa skorom 13/24.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 17. oktobra u Vitoriji u petom kolu Evrolige, Partizan je slavio rezultatom 91:79.