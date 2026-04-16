Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Filipo Falko napustio je "Marakanu" kao jedan od najvećih promašaja u novijoj istoriji crveno-belih.

"Mesi iz Salenta", kako su ga zvali u Italiji, stigao je za 1.200.000 evra iz Lećea, a onda ubrzo napustio Beogra i vratio se u domovinu.

Poslednji klub bio mu je niželigaš Kampobaso, a sada je Falko odlučio da promeni sport. Trenutno igra fudbal 7 na 7 u čuvenoj Kings ligi u Italiji.

Filipo Falko će igrati za ekipu Dilete Leote i Kristijana Vijerija - D-Power.

Pored njega u ovoj ligi igra i nekadašnji reprezentativac Italije Alesandro Florenci, kao i bivši igrač Partizana Denis Stojković.