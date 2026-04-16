Košarkašu Denvera Nikoli Jokiću uručene su nagrade za najboljeg skakača i asistenta u ovoj sezoni u NBA ligi, objavili su danas Nagetsi.

NBA liga je ranije objavila da je Jokić postao prvi igrač u istoriji koji je u jednoj sezoni bio na prvom mestu po broju skokova i asistencija po utakmici.

Srpski košarkaš je regularni deo sezone u NBA ligi završio sa prosekom od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po meču.

Denver je na društvenim mrežama objavio danas da je Jokić dobio dve kristalne statue za najboljeg asistenta i skakača sezone.

Košarkaši Denvera će u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige igrati protiv Minesote.