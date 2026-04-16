Košarkaš Šarlota Lamelo Bol kažnjen je novčano sa ukupno 60.000 dolara, objavio je izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Bol je kažnjen sa 35.000 dolara "zbog nepotrebnog i nepromišljenog kontakta" sa igračem Majamija Bemom Adebajom tokom druge četvrtine meča plej-ina, koji je Šarlot posle produžetka dobio sa 127:126. Takođe, dodaje se da je ovaj potez košarkaša Šarlota "stvorio značajan rizik od povrede" za Adebaja.

U saopštenju se navodi da je Bolu naknadno dosuđena i namerna lična greška tipa 2, pošto je NBA liga pregledala snimak incidenta.

Bol je dodatno kažnjen sa 25.000 dolara zbog kako se navodi "upotrebe nepristojnog jezika" tokom TV intervjua posle utakmice sa Majamijem