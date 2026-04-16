Sevilja se grčevito bori za opstanak u Španiji, a Petar Stanić dominira u Bugarskoj i mami Milan da ga dovede na kraju sezone. I nije isključeno da za čak 10.000.000 evra ode u Italiju.

I ne mogu Španci da se pomire s timd a nisu doveli Srbina iz TSC-a, uprkos tome što je praktično bio dogovoren.

Kako piše “ABC” – Viktor Orta je dogovorio da Stanić dođe u Sevilju za obeštećenje od 1.400.000 evra. Regulisana je i godišnja plata od 800.000 evra po sezoni, što se savršeno uklapalo u klupski budžet.

Ali je sve propalo preko noći, jer se baš tako i desio Ortin odlazak iz Sevilje. Nasledio ga je Antonio Kordon koji je stopirao sve prethodno dogovorene poslove, pa tako i dolazak Stanića.