Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će svi roditelji koji na meču protiv Vojvodine dovedu svoje bebe uzrasta do godinu dana dobiti prigodan paketić.

Utakmica prvog kola plej-ofa, osnosno 31. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrana u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

- Svi roditelji koji na utakmicu dovedu svoje bebe uzrasta do godinu dana dobiće prigodan paketić, koji će moći da preuzmu na poluvremenu meča na tri lokacije. Paketiće će biti dostupni u promenoaru kod Red Star šopa, zatim u promenaru kod Zvezdine televizije, kao i kod šanka na istočnoj tribini - objavljeno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

- Ovim gestom želimo da obradujemo porodice koje od najranijih dana uče decu pravim vrednostima, ali i da pokažemo da je Marakana mesto za zvezdaše svih generacija. Utakmica protiv Vojvodine biće prilika da, uz zajedničko druženje na tribinama, još jednom potvrdimo da je Crvena zvezda velika porodica. Zvezdaši, vidimo se na Marakani - naveo je šampion Srbije.