Fudbaleri Partizana Gajas Zahid i Saša Zdjelar sukobili su se na treningu crno-belih sa trenerom Sašom Blagojević, na verbalnom nivou, nakon čega su igrači poslati u svlačionicu.

Kako piše "Mozzartsport" do problema je došlo tokom igre na skraćenom terenu. Tenzije su se pojavile između Zahida i Blagojevića kada je Norvežanin samoinicijativno dosudio prekršaj za svoj tim. Treneru se to nije dopalo jer je on imao ulogu sudije, pa se u sve umešao Zdjelar.

Trener Partizana je potom predočio Zdjelaru da trening nije obavezan i da može komotno da ga napusti. Zdjelar je taj „predlog“ odbio i kako je tenzija trajala nekoliko minuta, šef stručnog štaba je rešio da trening prekine i označi kraj.