Uspeo je Dijego Simeone sa Atletiko Madridom da izbaci Barselonu iz Lige sampiona i plasira se u polufinale elitnog takmičenja.

Argentinski stručnjak ima priliku da se domogne “ušatog pehara”, a kako prenose italijanski mediji na kraju tekuće sezone mogao bi da se vrati u Italiju.

Simeone je nekada igrao za Lacio i Inter a upravo ga “nerazuri” sada žele za novog trenera.

Ukoliko do dogovora ne dođe Kristijan Kivu će ostati na klupi kluba sa stadiona Đuzepe Meaca.

Simeone je igrao za Inter od 1997. do 1999. a za Lacio od 1999. do 2003. kada se ponovo vratio u Atletiko Madrid.