Hoće li Markinjos na leto doći u Crvenu zvezdu? Teško, makar ako je suditi po rečima agenta Aleksandra Samua koji zastupa Brazilca.

- Nemamo ponudu od Zvezde. Da li ga Stanković zove u Zvezdu? Ne. Markinjos je srećan u Spartaku - rekao je Samu za “RIA Novosti Sport”.

Spekulisalo se još zimus da je Zvezda ponudila 5.000.000 evra za krilo Spartaka, ali da su Moskovljani tražili veće obeštećenje.

Povezivao se Markinjos sa Zvezdom zbog toga što ga Dejan Stanković poznaje iz Rusije, ali i iz razloga jer Zvezdi treba krilni napadač.