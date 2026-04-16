Čima Moneke je iskreno govorio o statusu.

-Zapravo moramo da razgovaramo o Kodiju kada je naš tim u pitanju… - rekao je Moneke.

Govorio je o Batleru i Nvori.

-Džared i Džordan imaju samo NBA 'out' opciju, ne evroligašku, tako da ako ostanu u Evropi… ostaće ovde kod nas - kaže krilni centar crveno-belih.

Govorio je i o svom statusu.

-Ovde sam i nadam se da ću biti ovde dugo. Kad sam ja u pitanju, prvo moram da obavim posao. Kada sam dolazio rekao sam predsedniku i direktoru da nisam bio u plej-ofu, a da želim da budem u plej-ofu svake godine. Nemamo o čemu da pričamo pre nego što ja uradim svoj deo posla i odvedem nas u plej-of.

Poruka je bila jasna.

-Ako uđemo u plej-of, kada uđemo u plej-of, tada će početi razgovoru o novom ugovoru. Tako ja vidim stvari… Prvo bih slušao njih (Crvenu zvezdu, prim. aut). Ako bi ponudili ono što bih tražio…- jasan je Moneke.