Crvena zvezda je u potrazi za novim trenerom nakon rastanka sa Sašom Obradovićem.

Jedan od glavnih kandidata za klupu kluba sa Malog Kalemegdana je Aleks Mumbru, javlja Kurir.

Mumbrua razmatra uprava, s tim da konačna odluka nije doneta, pošto ima više opcija.

Mumbru je započeo trenerski posao u Bilbau, gde je prvo bio pomoćni trener, a zatim i glavni trener. Kasnije je preuzeo Valensiju, sa kojom je radio u španskoj ACB ligi i Evrokupu.

Nedavno je bio i selektor Nemačke, ali je usled zdravstvenih problema morao da napusti kormilo te selekcije.

Tokom Evropskog prvenstva, koje je Nemačka osvojila, ovu reprezentaciju vodio je njegov pomoćnik Alan Ibrahimagić.